Bolsonaristas bloqueiam acesso a hospitais pedindo fim da quarentena (vídeo)

Revista Fórum - A carreata promovida por bolsonaristas contra o governador de São Paulo, João Doria, decidiu fazer um grande buzinaço e parar o trânsito justamente em frente ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC), na capital paulista.

Vídeos publicados por apoiadores do presidente mostram pessoas descendo o carro e fazendo muito barulho ao passar pelas quadras da Av. Rebouças que reúnem os prédios do HC. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas fica na mesma região.‌‌‌

Na última semana, o HC montou uma mega-operação para remanejar pacientes e esvaziar 900 leitos para atender exclusivamente a demanda em razão do surto do novo coronavírus. Já o Emílio Ribas, referência em imunologia no Brasil, está com 100% dos leitos ocupados com pacientes de Covid-19.

Bolsonaristas promovendo buzinaço e parando o trânsito EM FRENTE A UM HOSPITAL.pic.twitter.com/eQwahgErS3 — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) April 18, 2020

