Mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil

247 - Um lote com mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 chegou às 8h44 deste domingo, 25, ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Os imunizantes, da fabricante Pfizer, integram a quinta de um total de 13 remessas previstas para chegarem até 1º de agosto. A informação é do jornal O Globo.

Outro lote, também com mais de um milhão de vacinas, está previsto para chegar a Viracopos no período da tarde. O total de 2,1 milhões de doses é o maior volume enviado pela farmacêutica ao Brasil em um único dia.

Entre a última terça-feira, 20, e sexta-feira, 23, a empresa já havia enviado outras quatro milhões de doses ao país.

Com a chegada do lote desta manhã de domingo, a Pfizer somou 27 remessas entregues ao país, totalizando 22,2 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. De acordo com a Pfizer, as doses são produzidas na fábrica em Kalamazoo, no Michigan (EUA).

