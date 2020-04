Mark Zuckerberg indica que dados de usuários do Facebook podem ajudar a combater a pandemia

Mark Zuckerberg, dono da plataforma das redes sociais do Facebook, disse em um artigo de opinião no jornal The Washington Post que o inquérito que agrega informação de usuários dos EUA sobre o novo coronavírus representa um "superpoder" nas mãos da humanidade, e será expandido para o resto do mundo, algo que deve acontecer na quarta-feira (22) edit

Mark Zuckerberg, dono da plataforma das redes sociais do Facebook, disse em um artigo de opinião no jornal The Washington Post que o inquérito que agrega informação de usuários dos EUA sobre o novo coronavírus representa um "superpoder" nas mãos da humanidade , e será expandido para o resto do mundo, algo que deve acontecer na quarta-feira (22).

As informações coletadas na pesquisa "nos colocarão no caminho da recuperação" do efeito socioeconômico do SARS-CoV-2, reforçou o bilionário. A Universidade Carnegie Mellon, EUA, que colaborou na criação da ferramenta, revelou que o inquérito só seria expandido "se os resultados fossem úteis".

A ferramenta on-line aponta para a maior densidade de casos em locais urbanos, com altas densidades populacionais, ao contrário das regiões rurais, algo que muitos profissionais de saúde envolvidos com o tratamento da doença já saberiam.

No entanto, a informação poderia ser incompleta, pois deixa de fora uma grande parte de idosos, devido à pouca representação da terceira idade nas redes sociais.

O objetivo é que as autoridades locais utilizem a informação do inquérito como base para decisões no combate à propagação da COVID-19.

"Alguns desses governos, francamente, não estão interessados com o fato de o mundo saber quantos casos reais podem existir , ou como isso está se espalhando em seus países. Obter esses dados lá fora é muito importante", afirmou Zuckerberg, segundo citado pelo portal The Verge.

Tratamento dos dados

Apesar de a ferramenta da universidade afirmar não partilhar dados com o Facebook, o inquérito automaticamente marca o usuário que carregar no inquérito como um caso positivo, que poderia levar ao monitoramento próximo da pessoa em questão, devido a relatos de potencial colaboração de rastreamento entre o Facebook e Washington descritos no The Washington Post.

Apesar de tudo, e mesmo com as preocupações frequentemente mencionadas em relação à plataforma, o magnata das redes sociais afirma que a luta contra o coronavírus "não deve significar o sacrifício da nossa privacidade".

