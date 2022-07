Média móvel de mortes por covid está em alta no Brasil

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou nesta quinta-feira (14) 292 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 674.846 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 246. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +16%, voltando a indicar tendência de alta após dois dias em estabilidade.

No total, o país registrou 65.080 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 33.140.708 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 54.238, variação de -6% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

