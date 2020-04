Médica da USP avança em testes com anticoagulantes contra Covid-19, divulga Ana Haddad

247 - Ana Estela Haddad publicou neste domingo, 5, no seu perfil do Facebook, uma notícia sobre uma médica pneumologista e patologista do HC/USP, que percebeu que o coronavírus provoca obstrução da microcirculação sanguínea, causando colapso respiratório.

Veja postagem no perfil da Ana Haddad.

“São Paulo criando protocolo animador contra a Covid-19 para o mundo: Médica Pneumologista e Patologista do HC/USP percebeu que o vírus provoca uma obstrução da microcirculação sanguínea e que é isso que provoca o colapso respiratório.

Então, ela desenvolveu um protocolo e começou a ministrar anticoagulantes para os pacientes da UTI, que apresentaram melhora significativa!

Esse protocolo já está sendo universalizado na rede municipal de São Paulo e agora ela terminou de submeter para publicação um artigo sobre isso a toque de caixa numa importante revista científica internacional para a difusão legitimada da descoberta, ou seja, nos próximos dias, podemos ter um grande avanço no combate à pandemia vindo de uma médica brasileira!.”

