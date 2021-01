Médicos mineiros assinam documento contra cloroquina e denunciam situação no Amazonas

247 - Mais de 300 médicos de Minas Gerais assinaram uma nota pública denunciando o que ocorre em Manaus, capital do Amazonas, onde falta oxigênio e os leitos e hospitais estão lotados. A nota também traz críticas ao governo de Jair Bolsonaro e à cloroquina, além de outros remédios propagados pelo governo federal. Confira:

À sociedade, aos médicos e médicas, ao CRMMG e ao CFM

Uma tragédia se abate sobre o Brasil.

Uma tragédia humanitária sem precedentes na nossa história.

Já superamos 200.000 mortos. Milhões de infectados.

UTI’s e leitos hospitalares no limite de suas capacidades, chegando ao absurdo do que está ocorrendo em Manaus, com a falta de oxigênio.

A este quadro dramático, soma-se o aumento da miséria e do desemprego.

O aumento de famílias vivendo nas ruas é visível a todos.

A fome é um espectro que ronda milhões de brasileiros.

E qual a resposta deste governo a esta calamidade?

Frente a essa situação dantesca, o governo acaba com o auxílio emergencial, o que levará ao desespero àqueles que o têm como única fonte de renda para a sobrevivência. E, no enfrentamento da pandemia da covid-19, oferece tratamentos sem eficácia clínica comprovada.

Nós, médicas e médicos mineiros, que já estivemos na liderança de entidades médicas ou que estamos na linha de frente do atendimento à saúde da população ou no ensino médico, resolvemos dar nosso grito de alerta.

Não podemos nos calar diante da omissão das nossas principais entidades, Conselhos, Associações e Sindicatos Médicos.

A Medicina é uma profissão a serviço da vida e da sociedade.

Tem uma história de 2.500 anos, como Ciência e Arte.

Como Ciência, a Medicina deve se ater às medicações comprovadamente eficazes. Ciência é a defesa de vacinação a todos, para controlar a circulação do vírus. Afirmar, como faz o CFM, o caráter não obrigatório da vacina, não é ciência. Reforça a política negacionista deste desgoverno.

E como Arte, médicas e médicos devem cumprir seu papel em saber informar aos pacientes que, infelizmente, ainda não há medicamentos com comprovação científica para o tratamento da covid 19.

A aceitação de nossas lideranças do uso de medicamentos que, comprovadamente, não trazem benefícios, nem preventivo e nem curativo, é uma afronta a estes princípios. CHEGA!

Temos de dizer em alto e bom som: a prescrição de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, azitromicina, doxiciclina, e outros não traz NENHUM benefício aos pacientes. Ao contrário, leva a uma falsa sensação de segurança à população, com o consequente relaxamento nas medidas preventivas, estas sim, eficazes.

A aceitação deste papel de meros prescritores de placebos nos nivela a charlatões. E nos tornam cúmplices de um governo de incompetentes, genocida.

BASTA!

A literatura médica atual demonstra de maneira consistente a ineficácia destas drogas, além dos seus riscos.

Médicas e Médicos, não aceitem este papel a nós reservado por este desgoverno! Entidades médicas, se posicionem claramente ao lado da Ciência e da Vida!

Os médicos, por meio do CFM e dos CRM, devem ser orientados a não prescreverem medicamentos que não têm comprovação científica.

Tal orientação e inibição dessas prescrições se sobrepõem a autonomia do profissional médico. A autonomia médica não é um aval para a antimedicina.

A prescrição destes medicamentos não é uso off-label: é anti-ciência, é charlatanismo. Esse cenário nos coloca como partícipes de uma política cruel, que finge que trata, enquanto deixa as pessoas morrerem.

Conclamamos que as Entidades Médicas busquem atuar junto às outras entidades de saúde, em defesa de uma política que verdadeiramente enfrente esta barbárie:

- Distanciamento social; auxílio aos vulneráveis;

- Investimentos maciços no Sistema Único de Saúde, para recuperação imediata de sua capacidade de atendimento;

- E investimentos maciços na capacidade brasileira de produção de vacinas. Esta é a resposta a se esperar de quem tem compromissos com a Medicina e com a Vida. Belo Horizonte, Minas Gerais, 15 de janeiro de 2021.

ASSINAM ESTA NOTA OS MÉDICOS E MÉDICAS ABAIXO:

1. ADELINA VIEIRA TORRES - CRMMG 13856.

2. ADRIANA DINIZ DE DEUS - CRMMG 17330.

3. ADRIANA MAGALHÃES DE CASTRO - CRMMG 19348.

4. ADRIANA MELLO RODRIGUES DOS SANTOS - CRMMG 39188.

5. ADRIANO SIMÕES COELHO - CRMMG 31605. PSIQUATRA.

6. AFRÂNIO DONATO DE FREITAS - EX-VICE-PRESIDENTE AMM, EX-PRESIDENTE SOC. BRASI. CIRURGIA DA MÃO.

7. AGUINALDO BICALHO ERVILHA JÚNIOR – CRMMG 31595. INTENSIVISTA HOSPITAL LUXEMBURGO E HOSP. EDUARDO DE MENEZES.

8. ALAMANDA KFOURY PEREIRA – CRMMG 19222. PROFESSORA E VICE-DIRETORA DA FAC.MEDICINA/UFMG.

9. ALBA MACHADO DE SÁ – CRMMG 14.522.

10. ALDUIR BENTO - CRMMG 26210.

11. ALEXANDRE QUEIRÓZ MARQUES - CRMMG 22202.

12. ALINE ALMEIDA BENTES - CRMMG 47604. INFECTOLOGISTA HOSP. INFANTIL JOÃO PAULO II, PROFA. UFMG.

13. ALZIRA DE OLIVEIRA JORGE - CRMMG 21539. EX-DIRETORA DA ANMR, PROFESSORA UFMG E DIRETORA GERAL DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES.

14. AMANDA JACKCELLY BORGES NEVES - CRMMG 67197. MÉDICA GINECOLOGISTA, OBSTETRA, ENDOSCOPISTA. GINECOLÓGICA E NA LINHA DE FRENTE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE BELO HORIZONTE.

15. AMANDA PIFANO SOARES FERREIRA - CRMMG 55821.

16. AMÉLIA GALDINA MATOS - CRMMG 58863.

17. ANA BEATRIZ FIRMATO GLÓRIA - CRMMG 26144.

18. ANA CRISTINA CORRÊA COSTA - CRMMG 29962.

19. ANA FLÁVIA DINARDI ALVES PINTO - CRMMG 64837.

20. ANA LAURA RABELO - CRMMG 71420.

21. ANA LÚCIA TEIXEIRA - CRM 17978. MÉDICA PEDIATRA.

22. ANA LUÍZA FIRMATO GLÓRIA - CRMMG 31895.

23. ANA MARIA DE JESUS CARDOSO - CRMMG 21006. PEDIATRA.

24. ANA MARIA MEDES - CRMMG 20692.

25. ANA MARIA TEIXEIRA - CRMMG 13876.

26. ANA MARTA LOBOSQUE - CRMMG 13875.

27. ANA PAULA GONÇALVES. CRMMG 40593. NEUROLOGISTA HC UFMG E HOSPITAL FELÍCIO ROCHO.

28. ANA TEREZA MOREIRA DANTAS DE ANDRADE PINTO – CRMMG 29416 – EX DIRETORA DA MIMER E AMERFHEMIG. CLÍNICA E ANESTESIOLOGISTA.

29. ANDERSON FELIPE DA SILVA – CRMMG 71421.

30. ANDRÉ GUSTAVO ALVES VIOTTI - CRMMG 29513.

31. ANDRÉA CHAIMOWICZ – CRMMG 21311. PEDIATRA.

32. ANDREA JULIÃO DE OLIVEIRA – CRMMG 32374.

33. ANDREA LARA DE OLIVEIRA LIMA - CRMMG 28162.

34. ANDREA LUCCHESI DE CARVALHO - CRMMG 23644.

35. ANNA BÁRBARA DE FREITAS CARNEIRO PROIETTI - CRM 12.274.

36. ANTÔNIO JOSÉ PENIDO – CRMMG 21.577.

37. ANTONIO LACERDA FILHO - CRMMG 19884.

38. ANTÔNIO MÁRCIO DE FARIA ANDRADE - CRMMG 37597. HEPATOLOGISTA.

39. ANTÔNIO THOMAZ DA MATTA MACHADO - EX-DIRETOR DO SINDICATO DOS MÉDICOS E PROFESSOR DA UFMG.

40. ARNOLDO DE SOUZA – EX-PRESIDENTE DO SINMED GV E DA AMGV.

41. ATHOS VICTOR GOMES - CRMMG 18724.

42. ÁUREA LACERDA CANÇADO - CRMMG 18328. MÉDICA DO HC-UFMG. PATOLOGIA CLÍNICA.

43. BÁRBARA ARAÚJO MILWARD AZEVEDO - CRMMG 74290.

44. BARBARA FLECHA D’ABREU - CRMMG 74836.

45. BERNARDO LISBOA TAMBASCO - CRMMG 53005.

46. BIANCA LUCINDO CÔRTES - CRMMG 20265.

47. BRENO DE SOUZA BOTELHO - CRMMG 49814.

48. BRUNO DA SILVA GUIMARÃES - CRMMG 58725.

49. BRUNO NASCIMENTO MOREIRA - CRMMG 81939. MESTRANDO EM INOVAÇÃO EM SAÚDE DA SANTA CASA BH.

50. CAIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO - CRMMG 45048.

51. CAMILO BATISTA GOULART - CRMMG 20789.

52. CARLOS ALESSANDRO PLÁ BENTO - CRMMG 28.220. EX-DIRETOR DA AMIMER.

53. CARLOS DALTON MACHADO - CRMMG 9488. PROFESSOR FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG.

54. CARLOS REIFF MIRANDA – CRMMG 23178.

55. CARLOS ROBERTO DE SOUZA – CRM 22183. ANESTESIOLOGISTA ITABIRA.

56. CARLOS STARLING – MÉDICO INFECTOLOGISTA E ESPECIALISTA EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL.

57. CARMELITA MAGALHÃES NUNES - MÉDICA PSIQUIATRA FORMADA PELA UFMG.

58. CARMEN LUCIA SOARES GOMES - CRM 19283. MÉDICA SMSA BH.

59. CAROLINA DE ARAÚJO AFFONSECA - CRM 34213.

60. CAROLINE REIS GONÇALVES - CRMMG 61402.

61. CELESTE DE SOUZA RODRIGUES – CRMMG 17197.

62. CELSO PAOLIELLO PIMENTA - CRMMG 8153.

63. CIBELE TIEMY TANIGAKI - CRMMG 25611.

64. CINTIA MARIA MENDES BARROS - CRMMG 28105.

65. CLAUDIA DINIZ MACIEL - CRMMG 28180. PSIQUIATRA.

66. CLÁUDIA RIBEIRO DE ANDRADE - CRMMG 29.351. PROFESSORA DE PEDIATRIA DA UFMG.

67. CLÁUDIO IANNE – CRMMG 14876.

68. CLÉLIA MARIA ALVIM - CRMMG 15091.

69. CRISTIANA FERREIRA MARZAGÃO - CRMMG 32034.

70. CRISTIANE DE FREITAS CUNHA GRILLO - CRMMG 23048.

71. CRISTIANE LOPES SOARES ANDRADE - CRMMG 38155. PEDIATRA.

72. CRISTIANO DA MATA MACHADO - EX-PRESIDENTE SINDICATO DOS MÉDICOS.

73. CRISTIANO TULIO MACIEL ALBUQUERQUE - CRMMG 38231. EX-DIRETOR HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II.

74. CRISTIANO XAVIER LIMA- CRMMG 26064.

75. CRISTINA ALVIM - PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA UFMG.

76. CRISTINA COSTA DUARTE LANNA – CRMMG 19745.

77. DALTON NOGUEIRA MOREIRA - CRMMG 19285.

78. DANIEL ISONI MARTINS - CRMMG 37138.

79. DANIEL TADEU RODRIGUES - CRMMG 16327. CLÍNICO DO HOSPITAL JOÃO XXIII.

80. DANIELA CASTELO AZEVEDO - CRMMG 36402.

81. DANIELLE CRISTINA DE ABREU CAETANO - CRMMG 35657.

82. DARLAN CORRÊA DIAS – EX-PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE GOVERNADOR VALADARES E DA SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA DO VALE DO RIO DOCE.

83. DÉBORA NEVES SILVA MELO - CRMMG 84020 - MÉDICA ESF PAULISTAS/MG.

84. DEBORAH CARVALHO MALTA - CRMMG 18659. EX VICE PRESIDENTE DA AMIMER, PROFESSORA UFMG.

85. DENISE CRISTIANE COSTA - CRMMG 69261.

86. DIRCEU BARTOLOMEU GRECO – EX-CONSELHEIRO CRMMG. PROFESSOR EMÉRITO UFMG.

87. EGLEA MARIA DA CUNHA MELO – CRMMG 10026. PEDIATRA.

88. ELIANE DE FREITAS DRUMOND – EPIDEMIOLOGISTA , MÉDICA SUS BH.

89. ELIZABET VILAR GUIMARÃES - PROFESSORA DE PEDIATRIA FM/UFMG.

90. ELSON VIOLANTE - EX-DIRETOR SINDICATO DOS MÉDICOS.

91. EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CRMMG 18629.

92. ENID TEREZINHA FREIRE DE MORAES - CRMMG 8404.

93. ENIO RODRIGUES DA SILVA - CRMMG 29128.

94. ERIKA FIGUEIREDO GOMES - CRMMG 33079.

95. EROS RAMIREZ MIRANDA - CRMMG 48754.

96. EUDER AIRON MORAIS – CRMMG 19294.

97. EVANDRO MARANHAO FAGUNDES - CRMMG 21.211. HEMATOLOGISTA.

98. EVERALDO CRISPIM - EX-DIRETOR DA AMMG E SINDICATO DOS MÉDICOS.

99. EVILÁZIO TEUBNER FERREIRA - EX-PRESIDENTE CRMMG, EX-CONSELHEIRO CFM.

100.FABRÍCIO MANOEL REZENDE DIAS - CRMMG 56879.

101.FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CRMMG 18941. EX VICE PRESIDENTE ANMR E PESQUISADOR DA FIOCRUZ.

102.FELIPE TEIXEIRA LESSA - CRMMG 36973. MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE DA PBH.

103.FERNANDO A PROIETTI – CRMMG 9770.

104.FERNANDO ANTÔNIO BOTONI – CRM 20989.

105.FERNANDO LIBANIO COUTINHO - CRM 24626.

106.FLÁVIO GODOY DOMINGUES - CRMMG 32624.

107.FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES PAPA - CRMMG 76304. CLÍNICA MÉDICA HJXXIII.

108.FRANCISCO DE ASSIS ACURCIO - CRMMG 14701. PROFESSOR DA UFMG.

109.FREDERICO FIGUEIREDO AMANCIO – CRM 36435.

110.FREDERICO LISBOA NOGUEIRA - CRMMG 61939.

111.GABRIELA ARAUJO COSTA - CRMMG 41518.

112.GERALDO FELICIO DA CUNHA JÚNIOR - CRMMG 33221.

113.GERALDO LUIZ MOREIRA GUEDES - EX-PRESIDENTE CRMMG, EX-CONSELHEIRO CFM.

114.GILBERTO ANTÔNIO REIS - PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA DA PUC MINAS

115.GILSON SALOMÃO - CRMMG 14944. PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE JUIZ DE FIORA

116.GIOVANA DA COSTA CÉSAR - CRMMG 38958.

117.GISELE CARVALHO R VALLE – CRMMG 23238.

118.GLÁUCIA COTA - CRMMG 29309.

119.GRACE URRUTIA AZEVEDO - CRMMG 71512.

120.GUILHERME RACHE GASPAR - CRMMG 48745. PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA UFMG.

121.HELIAN NUNES DE OLIVEIRA - CRMMG 28806.

122.HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR – EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E EX SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MS.

123.HUMBERTO JOSÉ ALVES - CRMMG 15226. DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG.

124.HUMBERTO RODRIGUES PARREIRA - CRMMG 68314. CLÍNICO GERAL, CARDIOLOGISTA E MÉDICO DA LINHA DE FRENTE NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE.

125.ISABELA MARTINO MENEZES RESENDE - CRMMG 28110.

126.ISABELA MARUGEIRO DE PAULA TEODORO - CRMMG 68500.

127.ISAIAS FONSECA DE ALMEIDA - CRMMG 29440. CARDIOLOGIA.

128.ISMAEL TEIXEIRA ANTUNA – CRMMG 18661. MÉDICO FHEMIG

129.IZABELLA DE MOURA GUERRA KALIL - CRMMG 55623.

130.JACILEA REGINA RODRIGUES - CRMMG 28191. EX PRESIDENTE ASSOC. MINEIRA OTORRINOLARINGOLOGIA

131.JADER BERNARDO CAMPOMIZZI - EX-SECRETÁRIO CRMMG.

132.JANAINA MATOS MOREIRA - CRMMG 34309. PROFESSORA PEDIATRIA – UFMG

133.JHONSON TIZZO GODOY - CRMMG 76299.

134.JOÃO BATISTA DUARTE VIEIRA. EX-PRESIDENTE SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA.

135.JOÃO BATISTA MARINHO DE CASTRO LIMA - CRMMG 18.274 - DIRETOR CLÍNICO HOSPITAL SOFIA FELDMAN.

136.JOÃO PAULO BACCARA – CRMMG 17563.

137.JOÃO PAULO MOREIRA RIGUEIRA - CRMMG 80.813. PROFESSOR AUXILIAR DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - CAMPUS GV.

138.JOAQUIM EDEMILSON DINIZ - CRMMG 37630. MANGA (MG).

139.JOSÉ CARLOS FERREIRA COUTO - CRMMG 18608. COORDENADOR RESIDÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL JOÃO XXIII – FHEMIG.

140.JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA – CRM 20760. MÉDICO PBH.

141.JOSÉ LUIZ MOREIRA GUEDES - CRMMG 16196.

142.JOSÉ LUIZ RODRIGUES - CRMMG 20488.

143.JOSÉ ROBERTO BATISTA – CRMMG 23.071. MÉDICO INTENSIVISTA IPATINGA.

144.JOSEMAR DE ALMEIDA MOURA - CRMMG 22765.

145.JOSUÉ GONZAGA – CRMMG 33892.

146.JOYCE ESPESCHIT DE MORAIS - CRMMG 61935.

147.JUBEL BARRETO - CRMMG 7553.

148.JÚLIA AMÉLIA DE QUEIROZ - CRMMG 23779.

149.JULIA BATISTA RODARTE - CRMMG 76305. MÉDICA DO HOSPITAL JOÃO XXIII/FHEMIG.

150.JULIA DE OLIVEIRA FONSECA - CRMMG 68843.

151.JULIA PEREIRA TORGA - CRMMG 50914.

152.JULIA TEIXEIRA TUPINAMBÁS - CRMMG 75303.

153.JULIANA BEAUDETTE DRUMMOND - CRMMG 31830. PROFESSORA DE CLÍNICA MÉDICA DA UFMG.

154.JULIANA GILZA CASTRO - CRMMG 26678.

155.JULIANA MATTOS TAVARES – CRMMG 61941.

156.JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARRUDA - CRMMG 85616.

157.JULIANA SAFAR SEIF - CRMMG 68564.

158.JULIANA SILVA PINTO - CRMMG 65084.

159.JÚNEA GARCIA DE OLIVEIRA FERRARI - CRMMG 28297. INFECTOLOGISTA EX DIRETORA ANMR.

160.KLEBER NEVES DA ROCHA - CRMMG 8347. EX-DIRETOR DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE MG E DA AMMG.

161.KRISLEY CHRISTIANE DE CASTRO ALMEIDA - CRMMG 60500. OBSTETRA DO SOFIA FELDMAN.

162.LEANDRA LARA RESENDE CARNEIRO - CRM 28315. MÉDICA DA SMS BH.

163.LEDA MARIA MENDES SOUZA - CRMMG 31537. MFC PBH, PRECEPTORA RMFC HCUFMG, UNIFENAS BH.

164.LEONARDO AARESTRUP DE AQUINO E SOUSA - CRM 46719.

165.LEONARDO ALMEIDA RIBEIRO - CRMMG 60379.

166.LEONARDO WAGNER NEBIAS ANDRADE - CRM MG 38279. ORTOPEDISTA.

167.LETÍCIA FERREIRA GONTIJO SILVEIRA - CRMMG 28226. PROFESSORA DE CLÍNICA MÉDICA DA UFMG.

168.LETICIA LAUAR HOLLERBACH FURTADO - CRMMG 85618.

169.LÍGIA ARAÚJO MILANEZ - CRMMG 60211.

170.LÍVIA PAULA FREITAS DE CALADO - CREMEB 28954.

171.LUANNA SILVA MONTEIRO MENEZES - CRMMG 66764.

172.LUCAS BENÍCIO DOS SANTOS – CRM 81949.

173.LUCAS FABEL CHALUP - CRMMG 51797.

174.LUCAS JOSÉ DE CAMPOS MACHADO - CRMMG 21622. PROFESSOR DE CLÍNICA MÉDICA DA UFMG.

175.LUCIA MARIA ALVES DA ROCHA COELHO - CRMMG 14344 - MÉDICA SMSA BH.

176.LUCIANA BARROS QUINTÃO LARES -CRMMG 36363.

177.LUCIANA MARES DE FREITAS - CRMMG 26157 – OFTALMOLOGISTA.

178.LUCIANA PARISI - CRMMG 13895. APOSENTADA SMSA- BH.

179.LÚCIO FLÁVIO BIONDI PINHEIRO JUNIOR - CRMMG 29437.

180.LUÍS EDMUNDO NORONHA TEIXEIRA – CRMMG 21747.

181.LUIZ EDUARDO CHÁLABI CALAZANS - CRMMG 12859. PEDIATRA.

182.LUIZ GONZAGA VAZ COELHO – CRMMG 6666. EX-PRESIDENTE FEDERAÇÃO BRASIL. DE GASTROENTEROLOGIA.

183.LUIZ OSWALDO RODRIGUES – LOR - CRMMG 6725. PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AOS PORTADORES DE NEUROFIBROMATOSES.

184.LUZIA TOYOKO HANASHIRO E SILVA - CRMMG 8591.

185.LUZMARINA MORELO - CRMMG 21600.

186.MARA DELGADO MOREIRA PAULA - CRMMG 29409. RADIOLOGISTA IPATINGA.

187.MARCELLA ISRAEL ROCHA - CRMMG 60133.

188.MARCELO LUIDE PEREIRA GONCALVES - CRMMG 33000.

189.MARCELO QUINTÃO E SILVA - CRMMG 17208. PSIQUIATRA DA REDE DE SAÚDE MENTAL DE BH.

190.MÁRCIA AMARAL MONTEZUMA - CRMMG 18270. EX MEMBRO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PSIQUIATRIA, EX GERENTE ASSISTENCIAL DO HOSPITAL GALBA VELOSO, ASSESSORA DA DIRETORIA DO INSTITUTO RAUL SOARES.

191.MÁRCIA LOURENÇO LIMA - CRMMG 9048. MÉDICA EFETIVA DO SUS-BH

192.MÁRCIA REJANE SOARES CAMPOS - CRMMG 21416. EX-DIRETORA DA AMNR E AMINER.

193.MARCIA ROCHA PARIZZI - CRMMG 16262. MÉDICA SMSA BH.

194.MÁRCIA ROVENA DE OLIVEIRA - CRMMG 8590.

195.MÁRCIO RODRIGUES DE CASTRO - CRMMG 29312. EX-DIRETOR AMIMER E EX-PRESIDENTE DA AMERFHEMIG.

196.MARCO ANTÔNIO DE REZENDE ANDRADE - CRMMG 21704.

197.MARCO TULIO CARIA GUIMARÃES PEREIRA CRM MG 78716.

198.MARCONI AUGUSTO AGUIAR DOS REIS - CRMMG 58660.

199.MARCOS BORATO VIANA - CRMMG 6358. EX-DIRETOR SINDICATO DOS MÉDICOS E EX-VICE REITOR DA UFMG.

200.MARCOS DANILO ASSUNÇÃO OLIVEIRA - CRMMG 14373. SMSA BH.

201.MARCOS DE ABREU LIMA COTA – CRMMG 59854.

202.MARCOS ROBERTO DE SOUSA – CRMMG 29354.

203.MARCOS VINICIUS DOMINGUES BORBA - CRM 68404.

204.MARIA ANGÉLICA DE SALLES DIAS – CRMMG 14199 - MÉDICA SANITARISTA, EX-DIRETORA DA AMIMER.

205.MARIA ANGÉLICA SILVA VACCARINI - CRMMG 14.826.

206.MARIA APARECIDA MARTINS – CRMMG 9638. PEDIATRA.

207.MARIA AUXILIADORA VASCONCELLOS FURTADO - CRMMG 16387.

208.MARIA CECÍLIA DE SOUZA RAJÃO - CRMMG 10092. EX SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE DE JOÃO MONLEVADE, EX DIRETORA ASSISTENCIAL DO HJK, EX DIRETORA GERAL DO HOSPITAL CRISTIANO MACHADO, EX ASSESSORA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BH, EX COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SMSA-BH.

209.MARIA CRISTINA FERREIRA DRUMMOND - CRMMG 12890.

210.MARIA CRISTINA RAMOS DE VASCONCELLOS COELHO - CRM 17.796.

211.MARIA CRISTINA VEIGA ARANHA NASCIMENTO - PEDIATRA - PROFESSORA UNIVERSITÁRIA/ UFOP.

212.MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA – CRMMG 7721. MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG.

213.MARIA DE FÁTIMA HAUEISEN SANDER DINIZ - CRMMG 18601. ENDOCRINOLOGISTA E PROFESSORA DA UFMG.

214.MARIA DE FÁTIMA KALLAS - CRMMG 15656.

215.MARIA DO CARMO – CRMMG 16499. EX ASSOCIAÇÃO MÉDICOS RESIDENTES ES, MÉDICA AS SMSA/BH.

216.MARIA DO ROSÁRIO NOGUEIRA RIVELLI – CRMMG 14545.

217.MARIA DO SOCORRO FERNANDES – CRMMG 21172 – PEDIATRA/NEONATOLOGISTA.

218.MARIA REGINA DIAS GONTIJO - CRMMG 29244.

219.MARIA TERESA PALETTA CRESPO - CRMMG 10184. PEDIATRA.

220.MARIANA MOTTA BAETA SALVADOR CHALUP - CRMMG 52895.

221.MARIANGELA CHERCHIGLIA – CRMMG 16754. PROFESSORA FACULDADE DE MEDICINA UFMG.

222.MARINA ABREU CORRADI CRUZ - CRMMG 51778.

223.MARIO JORGE VIEGAS CASTRO - CRMMG 18740.

224.MARISE OLIVEIRA FONSECA - CRMMG 16567. INFECTOLOGISTA. PROFESSORA MEDICINA UFMG

225.MARISTELA MAIA BARCELOS – CRMMG 25837.

226.MARK NAPOLI COSTA - CRMMG 23608. ASSOCIATE RESEARCH SCIENTIST, DEPARTMENT OF PSYCHIATRY, YALE SCHOOL OF MEDICINE.

227.MARTA DE OLIVEIRA HORTA – CRMMG 14382.

228.MARTHA MARIA NEVES COTTA - CRMMG 13.954. GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA.

229.MAYRA ALINE CHAVES - CRMMG 64148.

230.MEIRE LÚCIA EVANGELISTA BRAGA - CRMMG 28147.

231.MILENA MARIA MOREIRA GUIMARÃES - CRMMG 30476. PROFESSORA DE CLÍNICA MÉDICA DA UFMG

232.MIRIAM MARIA SOUZA - CRMMG 25382. EX- VICE PRESIDENTE NACIONAL DA ANMR.

233.MIRIAM NADIM ABOU-YD – CRMMG 14659.

234.MÔNICA APARECIDA COSTA – CRMMG 18254. EX-AMER HC, MÉDICA DA SMSA/BH.

235.MYRIAN CELANI - CRMMG 13322.

236.NADINE MÁRCIA DE FARIA - CRMMG 57309.

237.NAIRA NEVES NETO MARTINS - CRMMG 60178.

238.NATHÁLIA APARECIDA HOELZLE LOUSADA SILVA - CRMMG 68116.

239.NATHAN MENDES SOUZA - CRMMG 60495. MÉDICO FAMÍLIA E COMUNIDADE E DOCENTE DO DCLM FMUFMG.

240.NÉLIO GOMES RIBEIRO JUNIOR - CRMMG 14.757.

241.NEWTON SÉRGIO LOPES LEMOS - CRMMG 23.551.

242.NORANEI DELMA DE ARAÚJO - CRMMG 60698.

243.NÚNCIO ANTÔNIO ARAÚJO SÓL - CRMMG 16.556.

244.OSVALDO FLÁVIO DE MELO COUTO. CRMMG 33040.

245.OSVALDO GERALDO DA SILVA TEIXEIRA – CRMMG 18024. MÉDICO SMSA.

246.PATRÍCIA ALVES EVANGELISTA CRMMG 17683 MÉDICA SMSA BH.

247.PATRÍCIA GONÇALVES TEIXEIRA – CRMMG 28284.

248.PAULO AUGUSTO CAMARGOS - PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG, EX-VICE-PRESIDENTE DO APUBH.

249.PAULO CÉSAR MACHADO PEREIRA - CRMMG 12788 - DIRETOR AMIMER. EX-DIRETOR SINDICATO MÉDICOS.

250.PAULO AUGUSTO CAMARGOS – PROFESSOR TITULAR DA PEDIATRIA DA UFMG.

251.PAULO ROBERTO DE FREITAS GUIMARÃES - CRMMG 14687.

252.PAULO ROBERTO ROSCOE PAPINI – CRMMG 19540.

253.PEDRO LOPES GODINHO DELGADO - MÉDICO SUS-BH

254.RAIMUNDO MARQUES DO NASCIMENTO NETO – PROF. UFOP COORDENADOR RESIDÊNCIA CLÍNICA MÉDICA.

255.RAIMUNDO MATOS BEZERRA FILHO - CRM MG 19748. CARDIOLOGISTA – IPATINGA.

256.RAÍZA DE ALMEIDA AGUIAR - CRM 68632.

257.RAMILSON WAGNER KFURI – CRMMG 26198.

258.RAQUEL ANDRADE RIBEIRO - CRMMG 39650. ONCOLOGISTA.

259.RAQUEL BANDEIRA - CRMMG 58441. INFECTOLOGISTA, PROFESSORA DE CLÍNICA MÉDICA DA UNI-BH

260.REJANE FERREIRA DOS REIS - CRM 27637. MÉDICA PEDIATRA INTENSIVISTA DO HOSPITAL REGIONAL DE BETIM.

261.RENATA CASTRIOTA DE MELLO - CRMMG 19235. SMSA BETIM.

262.RENATO DINIZ SILVEIRA - CRMMG 25062. PSIQUIATRA.

263.RENATO LOTT BEZERRA - CRM 78320 - CLÍNICA MÉDICA HJXXIII.

264.RENATO VIANA BAHIA - EX-PRESIDENTE AMIMER.

265.RENÉ COULAUD SANTOS DA COSTA CRUZ -CRMMG 28119. MÉDICO DO HC-UFMG.

266.RICARDO COUTINHO NUNES DA SILVA - -CRMMG 17.807.

267.RICARDO MACHADO ROCHA - CRMMG 33222. CIRURGIÃO IPATINGA.

268.ROBERTO DE ASSIS FERREIRA - EX-PRESIDENTE SINDICATO DOS MÉDICOS

269.ROBERTO MARINI LADEIRA - EX-SECRETÁRIO CRMMG.

270.RODNEY MARTINS NETO – CRMMG 26244 – MEDICO INFECTOLOGISTA.

271.RODOLFO DE BRAGA ALMEIDA – CRMMG 9505. PROFESSOR ADJUNTO FM UFMG.

272.RODRIGO BASTOS FÓSCOLO – CRMMG 28293. PROFESSOR DA UFMG.

273.RODRIGO NUNES LAMOUNIER - CRMMG 31293.

274.RODRIGO OCTAVIO DE PAIVA QUEIROZ FILHO – CRMMG 38.043.

275.RÔMULO AVANCINI ALVES - CRMMG 39738.

276.RÔMULO PAES – CRMMG 19561. PESQUISADOR DA FIOCRUZ MINAS.

277.ROSÂNGELA CARRUSCA ALVIM - PEDIATRA E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA.

278.ROSELI DA COSTA OLIVEIRA - CRMMG 14.640.

279.RUBEM DE MIRANDA LIMA - CRMMG 29551.

280.RUBENS CAMPOS – EX-DIRETOR DO SINDICATO DOS MÉDICOS.

281.SÁBADO NICOLAU GIRARDI - CRMMG 14849. MEDICINA SOCIAL.

282.SAMUEL SÓSTANES SANTOS - CRMMG 55524. CIRURGIÃO GERAL.

283.SANDINO MENDES DE ALMEIDA - CRMMG 13.095. EX-PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE TEÓFILO OTONI/MG.

284.SANDRA ALICE PINTO COELHO MARQUES - CRMMG 22199.

285.SANDRA DE OLIVEIRA SAPORI AVELAR - CRMMG 15737. CARDIOLOGIA.

286.SANDRA LAGOS MOTTA - CRMMG 17028.

287.SARAH DE PINHO COELHO - CRMMG 84056.

288.SÁVIO HENRIQUE TEIXEIRA SILVEIRA - CRMMG 20966.

289.SERAFIM BARBOSA SANTOS FILHO - CRMMG 23237.

290.SÉRGIO RIBEIRO DE ANDRADE - CRMMG 28159.

291.SILVANA SPINDOLA DE MIRANDA - CRMMG 32020. PROFESSORA DE CLÍNICA MÉDICA DA UFMG.

292.SILVIA BASTOS HERINGER-WALTHER - PROFA TITULAR FACULDADE DE MEDICINA IMES E FELLOW HUMBOLDT.

293.SOLANGE DE MELO MIRANDA - CRMMG 9729. NÚCLEO DE SAÚDE DO ADOLESCENTE/HC/UFMG.

294.SÔNIA GESTEIRA - CRMMG 16848. EX-DIRETORA DO SINDICATO DOS MÉDICOS. MÉDICA SMSA BH.

295.SÔNIA LANSKY - CRMMG 19288. MÉDICA DA SMSA BH.

296.SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CRMMG 11215.

297.STELLA ARAÚJO – CRMMG 18554. MÉDICA PBH.

298.SUELY REZENDE – CRMMG 20615. PROFESSORA DA UFMG.

299.SUSANA MARIA MOREIRA RATES – CRMMG 16770 – MÉDICA DO SUS BH.

300.STÉPHANO LUNARDI TOLEDO - CRMMG 84024. MÉDICO DO SUS BH. REDE DE MÉDICAS E MÉDICOS POPULARES.

301.TAINA RAGNI RIBEIRO VAZ - CRMMG 68966.

302.TALLES AUGUSTO MARTINS GOMES - CRMMG 76329.

303.TATIANE MIRANDA - PEDIATRA FHEMIG.

304.TERESA AZEREDO SILVEIRA - CRMMG 82051.

305.THIAGO RAMOS HEILBUTH – CRMMG 57324.

306.UNAÍ TUPINAMBÁS – CRMMG 19208. PROFESSOR DA UFMG, MEMBRO DOS COMITÊS ENFRENTAMENTO AO COVID DE BH E UFMG.

307.VALDIVINO ALVES FILHO – CRMMG 15693.

308.VALÉRIA GUERRA MENDES – CRMMG 13336.

309.VERA MARIA VELLOSO PRATES – CRMMG 23246. PSIQUIATRA DA REDE SUS DE BELO HORIZONTE.

310.VERÔNICA ALEJANDRA DI MARI - CRMMG 62431. MÉDICA PBH.

311.VINÍCIUS MACHADO CANIATO - CRMMG 14216.

312.VIRGINIA MAGALHÃES DE BARROS – CRMMG 30493.

313.WALTER DOS REIS CAIXETA BRAGA - CRMMG 4603.

