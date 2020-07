Mês de junho fecha com média recorde de mortes diárias no Brasil

Reflexo da pandemia que assola o país, junho teve a maior média de mortes diárias já registrada no Brasil em um mês. Em relação ao primeiro semestre inteiro, o número de mortes no país é 9,7% maior este ano na comparação a 2019 edit

247 - Em meio à pandemia de coronavírus, junho teve a maior média de mortes diárias já registrada no país em um mês. Segundo registros de óbito, foram 125 mil mortes contabilizadas no mês passado, o que significa 4.190 a cada 24 horas, segundo dados disponíveis do Ministério da Saúde, em série iniciada em 1979. A informação é do portal UOL.

Em números absolutos, o total só perde para maio, quando foram 127 mil mortes, segundo o portal da Transparência da Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais). O fato de junho ter um dia a menos do que o mês anterior contribui também para uma média maior.

A reportagem ainda acrescenta que, em relação ao primeiro semestre inteiro, o número de mortes no país é 9,7% maior este ano na comparação a 2019.

Neste momento a pandemia atinge o interior do país, em especial as regiões Sul e Centro Oeste.

