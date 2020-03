Ministério da Saúde: Brasil tem 159 mortes e 4.579 casos de coronavírus

A região Sudeste concentra 55% dos casos do País, 2.507 edit

247 - O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (30) o balanço de casos de coronavírus no Brasil, que totaliza 159 mortes e 4.579 casos confirmados.

No último levantamento apresentado no domingo (29), o Ministério da Saúde havia declarado que haviam 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus no Brasil.

🩸🆎🅰️🅱️🅾️Não deixe que o #coronavírus quebre essa corrente do bem. O @minsaude alerta a população para a importância da doação de sangue. O consumo de sangue nos serviços de saúde é diário e contínuo. Saiba mais como ajudar: https://t.co/W3jQDOMjk1 pic.twitter.com/9siIpy1FhR March 30, 2020

A região Sudeste concentra a maioria dos casos, totalizando 2.507 de pacientes com Covid-19, o que representa 55% do total de casos no país.

São Paulo é o estado com maior incidência, somando 1.451 casos.