Ministério da Saúde desconhece número de testes de coronavírus feitos no Brasil

247 - O Ministério da Saúde não tem um levantamento sobre o número de testes de coronavírus já realizados no Brasil. À Folha, a pasta informou somente que distribuiu 58 mil testes de biologia molecular e 500 mil testes rápidos.

Submeter a população aos testes se mostrou uma estratégia eficiente para a contencão da pandemia, a exemplo do que foi feito na Coreia do Sul. No Brasil há a subnotificação, já que foram feitos testes apenas em pacientes com sintomas graves da Covid-19.

