Ministério da Saúde fecha contrato com Butantan para compra de 54 milhões de doses da CoronaVac

247 - O Ministério da Saúde informou que assinou com o Instituto Butantan na noite desta segunda-feira (15) um contrato para a aquisição de mais 54 milhões de doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac contra a Covid-19.

Desde o fim de janeiro, segundo o jornal O Globo, o Butantan vem pressionando a pasta para assinar o contrato, alertando que, caso o acordo não fosse feito, as doses seriam disponibilizadas a outros compradores.

Com o novo lote adquirido, o Brasil terá à disposição 100 milhões de doses da CoronaVac até setembro, diz o ministério. A pasta, no entanto, não disse quando as novas doses serão enviadas aos estados para a aplicação.

Em fevereiro, 9,3 milhões de doses da CoronaVac e 4 milhões de doses da Fiocruz/Astrazeneca serão entregues.

“Enviamos o contrato à Fundação (Butantan) na quinta-feira passada e trabalhamos no ministério todo o final de semana, e sem feriado também, esperando o contrato assinado”, diz nota do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.

“O Ministério da Saúde deverá assinar nos próximos dias contratos de compra com a União Química, que deverá entregar 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, entre março e maio, e com a Precisa Medicamentos, que poderá trazer no mesmo período ao país mais 30 milhões de doses da Covaxin”, acrescenta o ministério.

Os imunizantes Sputnik V e Covaxin ainda não têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.

