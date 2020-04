Mortes por coronavírus na Europa supera número de 90 mil

Europa registra cerca de 1.047.300 casos confirmados do novo coronavírus. O diretor da Seção Europa da Organização Mundial da Saúde declarou que o continente está no “olho do furacão” edit

247 - O número de mortes por coronavírus é de 90.000 na Europa, que representa mais de 65% dos óbitos no mundo. A Itália e Espanha são os dois países mais afetados, com 21.645 e 19.130 mortes respectivamente. A informação é do balanço da AFP e de fontes oficiais divulgadas às 7h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (16).

A Europa registra cerca de 1.047.300 casos diagnosticados da Covid-19. No mundo todo foram contabilizadas 137.499 vítimas fatais.

O diretor da seção Europa da Organização Mundial da saúde (OMS) declarou que o continente está no “olho do furacão” da epidemia do novo coronavírus.

“Embora nestas últimas semanas tenham havido sinais animadores no que se refere a números na Espanha, Itália, Alemanha, França e Suíça (…), nos últimos dez dias o número de casos registrados na Europa se multiplicou por dois até alcançar quase um milhão”, disse Hans Kluge, em entrevista coletiva virtual, feita de Copenhague.

