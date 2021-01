Mortes por doenças cardiovasculares aumentam até 132% na pandemia

É o que aponta um estudo de pesquisadores das universidades federais de Minas Gerais (UFMG), do Rio (UFRJ), do Hospital Alberto Urquiza Wanderley e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) edit

247 - O número de mortes por doenças cardiovasculares aumentou até 132% no Brasil durante a pandemia do coronavírus, de acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Hospital Alberto Urquiza Wanderley e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

O levantamento foi feito em seis capitais: Belém (PA), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Recife (PE). A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Na comparação entre março e maio de 2019 e o mesmo período de 2020, as mortes por doenças cardiovasculares não especificadas, infartos e Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) cresceram132% em Manaus, 126% em Belém, 87% em Fortaleza, 71% em Recife, 38% no Rio de Janeiro e 31% em São Paulo.

