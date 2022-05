Movimento antivax reduziu cobertura vacinal para outras doenças, diz Eurico Arruda

Apoie o 247

247 - O virologista Eurico Arruda, coordenador do Laboratório de Patogênese Viral da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FMRP-USP), durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, apontou os impactos do negacionismo no processo de vacinação do país.

“Esse movimento antivacina é um horror”, enfatizou Arruda. “O Brasil tem um esquema vacinal que é excelente e respeitado mundo afora. Essa hesitação está fazendo com que as pessoas deixem de vacinar contra outras doenças”, disse o virologista.

Para ele, “é preocupante ter apenas 67% de cobertura vacinal para poliomielite”, por exemplo.

“As pessoas que ficaram sem querer se vacinar contra a Covid-19 não estão levando seus filhos para vacinar. É grave”, frisou.

