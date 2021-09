Não foi apenas a Prevent: usuários da Unimed denunciam que receberam de "presente" caixas de cloroquina

Usuários do plano de saúde relatam que receberam o medicamento em uma caixa de presente e cobram investigação rigorosa edit

247 - O nome da empresa “Unimed” é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (24) após usuários do plano de saúde denunciarem que receberam de “presente” uma caixa contendo cloroquina, medicamento que não possui eficácia alguma no combate à Covid-19.

Nas redes, os internautas reivindicam que a rede seja investigada tal qual a Prevent Senior, que usou seus pacientes de cobaia, induzindo a medicação e subnotificando mortes.

Uma internauta relatou que sua avó tomou as medicações indicadas pela Unimed e teve diversas palpitações no peito após um período de uso.

Veja a repercussão do caso:

minha vó que tomou essa merda pq deram pra ela na unimed. no decorrer dos dias ela começou a ter palpitações fortes cada vez que tomava https://t.co/m9NxMm8TYy — a n a n a n a (@gfcan_) September 23, 2021





não foi somente a Prevent Senior q distribuiu Kit Covid para seus clientes.. a Unimed também fez uso desse agrado mengeleano.. pic.twitter.com/KVkjdGZ9qb PUBLICIDADE September 23, 2021

A Unimed embalava a morte para presente.https://t.co/xWmx2IsrOI PUBLICIDADE September 23, 2021

Não só a Prevent Senior. Unimed também dava um kit covid lindo, com caixinha.



Esses canalhas só pensam em dinheiro e o canalha maior Bolsonaro vetou quimioterapia obrigatória porque pesaria para os planos.



Busquem os lucros desses trastes... — André Rochadel VACINA JÁ (@andre_rochadel) September 22, 2021