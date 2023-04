Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China realizou no último sábado (8) uma coletiva de imprensa sobre a pesquisa da China em relação ao rastreamento da origem do novo coronavírus.

O professor Tong Yigang, reitor da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade de Tecnologia Química de Beijing, apresentou que atualmente não há evidências científicas da origem verdadeira do novo coronavírus. Todas as amostras de animais do Mercado de Frutos do Mar do Sul da China tiveram resultados negativos no artigo publicado pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China. Isso sugere que os animais do mercado não estavam realmente infectados.

Existem amostras positivas no ambiente do Mercado de Frutos do Mar do Sul da China em que a maior parte das informações do hospedeiro detectada era de seres humanos, e também há informações sobre outros animais. Isso também sugere que os casos do mercado provavelmente ocorreram a partir de humanos e não foram derivados de animais do local.

Os cientistas têm trabalhado arduamente na pesquisa em relação ao rastreamento da origem do novo coronavírus. Descobriram também alguns coronavírus de morcego em outros países que estão mais próximos do novo coronavírus. Mas qual é a propriedade exata do novo coronavírus? Onde e como infectou as pessoas? É preciso que haja mais pesquisas.

O professor afirmou que a atenção da mídia no rastreamento da origem do novo coronavírus reflete a preocupação dos povos com os assuntos de saúde pública, que também exorta aos trabalhadores científicos e tecnológicos, a dar explicações científicas desses dados a partir de um nível científico, a fim de ajudar a compreender melhor os fatos reais.

