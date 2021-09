'Não se vacine': mensagem em caminhão funerário promove campanha contra a Covid, nos EUA

Apoie o 247

247 - Quem foi assistir ao jogo do Carolina Panthers contra New Orleans Saints no centro de Charlotte, nos Estados Unidos, neste domingo, se deparou com uma mensagem inusitada em um caminhão que percorria as ruas da cidade. Com a frase “Não se vacine” estampada na lateral junto à marca e ao site da funerária “Wilmore Funeral Home”, o veículo se tornou alvo de polêmica e dividiu opiniões nas redes sociais. A reportagem é do jornal O Globo.

Por um lado, houve quem acreditasse que a campanha foi uma boa ideia para estimular a vacinação. “Todos sabem que adoro uma boa tática de marketing, essa é uma boa”, disse a estudante Katie Guenther no Twitter. Já Lisa Gearries, embora imunizada, não achou a propaganda de bom tom: "Estou vacinada, mas esta é claramente a coisa mais estúpida que já vi”, postou em sua conta na mesma rede social.

No entanto, quem acessou o site que vinha junto à mensagem no caminhão descobriu que o estabelecimento “Wilmore Funeral Home” não existe. Na verdade, o endereço da web levava os usuários a uma página em que dizia “Vacine-se agora. Se não, nos vemos em breve”, com um link para um outro site de uma empresa de saúde chamada StarMed que detalhava os registros das vacinas disponíveis nos EUA.

