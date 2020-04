Neurologista adverte: "desacredite da versão oficial". Coronavírus está matando muito mais (VÍDEO)

O neurologista Marcelo Eduardo Bigal demonstra em vídeo como o número de mortes por coronavírus no Brasil é muito maior do que indicam as estatísticas do governo: "Desacredite da versão oficial: ela é mentirosa" edit

247 - O dr. Marcelo Eduardo Bigal, membro de corpo editorial da The Journal of Headache and Pain, membro de corpo editorial da BioMedCentral Neurology e professor assistente de Neurologia da Albert Einstein College Of Medicine demonstra como a epidemia de coronavírus está muito mais disseminada que a versão das autoridades brasileiras. Bigal demonstra como há muitos mais casos de coronavírus que as estatísticas oficiais apontam e que o número de mortes é maior que os números do governo indicam. "Desacredite da versão oficial: ela é mentirosa".

Ele também desmonta o mito da cloroquina num vídeo que postou no Facebook -assista abaixo.

Segundo o médico, há "uma enorme definformação". Na ausência de testes no Brasil -o país é o que menos testa no mundo. O Brasil testa 296 pessoas por milhão; os Estados Unidos testam mais de 7 mil por milhão e, a Alemanha, 15 mil pessoas por milhão.

Bigal demonstra como o número de 4 mortes por coronavírus para cada milhão de pessoas (5 desde esta sexta-feira, 10) esconde a verdade sobre o número de casos fatais no Brasil.

Ele demonstra como a propaganda da cloroquina é uma mistificação disseminada por Bolsonaro. Ele fala em "irresponsabilidade" do governo e recomenda: as pessoas devem tomar cuidado por si próprias, ficar em casa, usar máscara, lavar as mãos e não tocar no rosto.

Assista:

