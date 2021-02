No Sírio-Libanês, 22 pacientes na fila da UTI por causa da Covid-19

247 - O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contabilizava nessa quinta-feira (26) uma fila de 22 pessoas para internação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19 do hospital. É a maior fila desde o começo da pandemia. Todos os 22 contaminados são de fora de São Paulo, de acordo com informação publicada pela coluna de Lauro Jardim.

A UTI do hospital está lotada, com 50 pacientes. Do total, 38 estão intubados (na quarta-feira, eram 32). Fora da UTI, estão mais 105 pacientes diagnosticados com a doença.

O perfil dos pacientes de Covid na UTI vem mudando nos últimos meses. Hoje, é patente o aumento do número de pessoas mais jovens internadas.

Ao comentar o cenário nacional, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que vê "grande chance de um colapso nacional".

