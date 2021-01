Nova cepa da Covid já se espalhou pelo Brasil, indica pesquisador

Cientistas ainda investigam se linhagem é mais transmissível e letal e qual foi seu papel no colapso do sistema de saúde no Amazonas edit

247 - Três infecções pela nova variante do coronavírus identificada em Manaus foram confirmadas em São Paulo, informou o governo do Estado. Segundo reportagem do portal G1, Todos os pacientes são considerados casos "importados". São pessoas com Covid-19 que foram atendidas em São Paulo mas têm "histórico de viagem ou residência em Manaus", disse a Secretaria de Saúde em nota nesta terça-feira (26).

O epidemiologista Jesem Orellana, pesquisador do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), tem estudado a variante encontrada em Manaus.

Para o cientista, a cepa está presente em diversos estados brasileiros, apesar de ainda não haver confirmações oficiais.

