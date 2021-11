Nova onda de Covid na Europa é "sinal vermelho para nós", diz Queiroga

Apoie o 247

Por Mariah Aquino, Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o aumento de casos de Covid-19 no continente europeu deve servir de exemplo para o Brasil. Mas comemorou o fato de o país estar adiantando no quesito vacinação.

“Exemplo da Europa deve ligar um sinal vermelho em nós, para conter uma terceira onda”, disse o titular da pasta. “Se tiver, sabemos que a região norte será mais afetada”, afirmou nesta quinta-feira (25/11).

Queiroga admitiu os benefícios do avanço da campanha de vacinação: “Felizmente, hoje, vivemos uma situação sanitária mais controlada, principalmente na América do Sul. Isso permite que possamos fazer um planejamento mais racional do nosso futuro. Não vencemos, mas avançamos bastante".

