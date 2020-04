Nova York prolonga quarentena até 15 de maio

247 - O governador do estado de Nova York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, estendeu o fechamento do comércio e de escolas até o dia 15 de maio como medida de contenção do novo coronavírus.

"Um mês é bastante tempo. Depois disso, veremos o que as estatísticas vão dizer", disse Cuomo em coletiva.

Nesta quinta-feira (16), Nova York registrou o menor número de internações e mortes por Covid-19 em uma semana. Para Cuomo, os novos números mostram a eficácia do isolamento social praticado no estado.

O governador, porém, alertou que os números do surto ainda são trágicos. Nova York tem 17.735 pessoas internadas com Covid-19. 11.500 morreram.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.