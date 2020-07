OMS: dados da Covid-19 no Brasil se estabilizaram, mas não caem de forma sistemática

"Os números se estabilizaram. Mas o que não fizeram é começar a cair de uma forma sistemática e diária. O Brasil está ainda no meio da luta", afirmou o diretor de operações da OMS, Michael Ryan edit

247 - O diretor de operações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, disse que existem os primeiros sinais de uma estabilização da proliferação de casos de coronavírus no Brasil, mas as estatísticas não caem de maneira sistemática. "Os números se estabilizaram. Mas o que não fizeram é começar a cair de uma forma sistemática e diária. O Brasil está ainda no meio da luta", disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17).

O País ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (2 milhões) e mortes (76 mil) provocadas pela doença.

De acordo com o dirigente, pela primeira vez o País tem a "oportunidade" de iniciar um caminho em direção ao controle da doença. Ryan disse que os números diários estão estabilizados em cerca de 40 a 45 mil casos.

"Não estamos vendo o aumento que tivemos no mês de abril e maio, quando vimos uma taxa elevada de crescimento", disse.

