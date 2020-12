Onze governadores negociam com Doria compra da CoronaVac: saiba quem são eles

Govenadores do Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Paraíba e Pernambuco estão negociando com João Doria a compra da CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan edit

247 - Governadores de pelo menos 11 estados estão negociando diretamente com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) a aquisição da CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Segundo reportagem do site Congresso em Foco, as negociações estão sendo feitas pelos gpvernadores do Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Paraíba e Pernambuco. Além disso, prefeitos de quatro capitais também teriam demonstrado interesse em adquirir o imunizante.

O Ministério da Saúde chegou a anunciar um contrato prévio para adquirir 46 milhões de doses da CoronaVac, mas poucas horas após do anúncio feito pelo ministro Eduardo Pazuello, Bolsonaro vetou a compra alegando que os brasileiros não seriam "cobaias". Segundo o calendário proposto pelo governo federal, a campanha de vacinação terá início em março do próximo ano. No último dia 3, porém, Doria disse que a campanha paulista será deflagrada no dia 25 de janeiro. Ele também afirmou que iria vai disponibilizar o imunizante para outros estados.

Os governadores do Ceará, Camilo Santana, do Pará, Helder Barbalho, e da Paraíba, João Azevedo, além do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usuram as redes sociais para confirmar que estão negociando a compra da CoronaVac. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, postou que ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar autorização de maneira que os estados possam negociar diretamente a compra de imunizantes autorizados por outros países.

Saiba os estados e governadores que negociam a compra da Coronavac.

Acre - Gladson de Lima Cameli

Bahia – Rui Costa

Ceará – Camilo Santana

Maranhão – Flávio Dino

Mato Grosso do Sul - Reinaldo Azambuja

Rio de Janeiro – Cláudio Castro

Rio Grande do Note - Fátima Bezerra

Rio Grande do Sul – Eduardo Leite

Pará – Helder Barbalho

Paraíba – João Azevêdo

Pernambuco – Paulo Câmara

Confira as postagens sobre o assunto.

Temos, inclusive, reunião presencial já marcada em SP na próxima segunda-feira. Paralelo a essas conversas, venho, juntamente com nosso secretário Dr Cabeto, mantendo contatos com outros laboratórios que desenvolvem a vacina, bem como com o Ministério da Saúde... — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 7, 2020





A Paraíba está em negociação com o Instituto Butantan e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo

para aquisição de doses da vacina contra a Convid-19. Essa é uma ação paralela ao plano do Ministério da Saúde, para nos anteciparmos e começarmos a vacinação o quanto antes. — João Azevêdo (@joaoazevedolins) December 7, 2020

#CuritibaContraVírus #ImunizaçãoJá É com grande alegria que conversei com o Governador de São Paulo, @jdoriajr, e acertamos uma parceria para adquirimos doses da #CoronaVac para imunizarmos os curitibanos - priorizando em um primeiro momento os profissionais de saúde. — Rafael Greca (@RafaelGreca) December 7, 2020

