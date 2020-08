Para OMS, Brasil está longe de superar a pandemia

A situação do coronavírus no Brasil “continua muito preocupante” e “o caminho à frente é longo e exige forte compromisso”, disse nesta segunda Michael Ryan, diretor-executivo da OMS edit

247- A Organização Mundial da Saúde olha com preocupação o desempenho do Brasil no combate à Covid-19. Segundo, Michael Ryan, diretor-executivo da OMS, a situação do coronavírus no Brasil “continua muito preocupante” e “o caminho à frente é longo e exige forte compromisso”.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o país registrou 301 novos casos por 100 mil habitantes nas duas semanas encerradas nesta segunda (3), um aumento de 123% sobre os 134,4 novos casos/100 mil habitantes da quinzena que terminou em 3 de junho.

“É preciso criar condições para que a doença não se espalhe tão rapidamente, dar estrutura para que as comunidades possam seguir as regras e cada pessoa reduza sua própria exposição ao contágio”, acrescentou o membro da OMS.

