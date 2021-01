Pazuello admite que 'não há data exata' para que Brasil receba vacinas importadas da Índia

"Com relação à vinda da vacina da Índia, as notícias são muito boas, mas não há data exata da decolagem, ela será dada nos próximos dias. Próximos dias (significa) muito próximos. (Não tem data) por causa da posição indiana nesse desenho e não nossa", disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que não existe uma data definida para que a Índia forneça ao Brasil as doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. Segundo ele, a indefinição é fruto de uma posição do governo indiano.

“Com relação à vinda da vacina da Índia, as notícias são muito boas, mas não há data exata da decolagem, ela será dada nos próximos dias. Próximos dias (significa) muito próximos. (Não tem data) por causa da posição indiana nesse desenho e não nossa. Nós queremos, nós contratamos, nós pagamos , fizemos o empenho. Temos o documento de importação e já temos o documento de exportação, é apenas nesse caso, sim, a liberação do Ministério da Saúde indiano que está sendo discutida”, afirmou o ministro, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

