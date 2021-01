Pazuello diz a prefeitos que vacinação contra Covid no Brasil começa no dia 20

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse a integrantes da Frente Nacional de Prefeitos, que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil será iniciada na próxima quarta-feira (20), às 10h, caso a Anvisa aprove o uso emergencial das vacinas até o domingo edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira (14), durante uma reunião virtual com cerca de 100 integrantes da Frente Nacional de Prefeitos, que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil será iniciada na próxima quarta-feira (20), às 10h. Apesar da afirmação, ele ressaltou que esta data depende da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial das vacinas, o que deve acontecer no domingo.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, Pazuello disse que o ministério trabalha com a perspectiva de receber até 8 milhões de doses do imunizante ainda neste mês. A quantidade corresponde ao total de doses importadas pelo Butantan e pela Fiocruz.

