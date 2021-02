Pazuello estuda priorizar Norte na campanha de vacinação contra nova cepa

Metrópoles - O Ministério da Saúde pretende apresentar a governadores, em reunião marcada para quarta-feira (17/2), uma nova estratégia de vacinação para o país. A pasta vai defender que, a partir do próximo lote, sejam priorizados os estados onde a disseminação da nova cepa do novo coronavírus esteja comprometendo o sistema de saúde.

A proposta é começar pelo estado do Amazonas e imunizar não só os grupos prioritários, mas toda a população a partir dos 18 anos de idade. De acordo com a nova estratégia, toda a região Norte do país seria vacinada primeiro. As informações são da CNN Brasil.

O cronograma que o ministro Eduardo Pazuello deve apresentar aos governadores mostra que os estados serão totalmente vacinados na seguinte ordem: Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Pará.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.