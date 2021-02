Pesquisadores descobrem nova cepa do coronavírus na Finlândia

Glaucia Chaves, Metrópoles - Cientistas finlandeses afirmaram nesta segunda-feira (22/2) que detectaram uma nova cepa do coronavírus no país. Apenas um caso desta mutação mais recente do Sars-CoV-2, temporariamente chamada de Fin-796H, foi detectado até agora. De acordo com os especialistas dos laboratórios Vita e do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Helsinque, a cepa teria algumas mutações em comum com as variantes encontradas no Reino Unido e na África do Sul.

Autoridades de saúde da Finlândia acreditam ser “improvável” que a nova versão do vírus tenha surgido no país, já que o local apresenta taxa de infecção inferior ao restante do mundo. Até agora, a nação escandinava registrou apenas 54.132 casos e 733 mortes desde o início da pandemia. Para efeito de comparação, o Brasil registra atualmente 10.168.174 casos e 246.504 mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Apesar de compartilhar mutações das variantes britânica e sul-africana, a combinação finlandesa seria “única”, de acordo com os pesquisadores. Os especialistas ainda não divulgaram detalhes a respeito das mutações da nova cepa, mas afirmaram que, até aqui, ela não pode ser considerada mais infecciosa ou resistente ao sistema imunológico humano.

