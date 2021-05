Pesquisadores desenvolvem "vacina universal" contra coronavírus

247 - Cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, sinalizaram que o desenvolvimento de uma "vacina universal" contra o coronavírus está próximo. Os resultados, ainda preliminares, foram publicados nessa segunda-feira (10) na plataforma on-line da revista científica Nature.

De acordo com o portal Poder 360, pesquisadores se concentraram em desenvolver um imunizante que bloqueie a ligação da chamada proteína Spike com o receptor ACE2.

No trabalho da universidade, grupos de macacos foram vacinados com dois tipos de vacina, sendo uma com nanopartículas que levam partes da proteína Spike e outra com a mesma tecnologia dos imunizantes anticovid desenvolvidos pela Pfizer/BioNTech e Moderna: o mRNA (RNA mensageiro).

As duas vacinas foram eficientes ao bloquear a ligação da proteína Spike com o receptor, informou a reportagem.

