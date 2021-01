Primeira a ser vacinada é enfermeira negra do Emílio Ribas em SP

Mônica Calazans tem 54 anos e é linha de frente no combate ao coronavírus. Ela é do grupo de risco: obesa, hipertensa e diabética edit

247 - A primeira pessoa a ser vacinada com Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria, no Brasil, com o Instituto Butantan, será uma enfermeira negra que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, segundo coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Mônica Calazans tem 54 anos e é linha de frente no combate ao coronavírus. Ela é do grupo de risco: obesa, hipertensa e diabética.

Mesmo assim, no auge da pandemia do coronavírus em maio, ela decidiu se inscrever para as vagas de enfermagem abertas no regime de CTD (Contrato por Tempo Determinado). Antes disso, ela foi auxiliar de enfermagem por 26 anos.

A vacinação iniciará no Hospital das Clínicas em São Paulo, neste domingo, 17, assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar os imunizantes.

