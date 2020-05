Primeiro dia de lockdown educativo no Pará ainda tem ruas cheias

247 - O decreto de lockdown no Pará passou a valer nesta quinta-feira (7), inicialmente com caráter educativo. As ruas, no entanto, continuam cheias.

A medida restringe o funcionamento de serviços essenciais. também limita a circulação de pessoas pelos próximos dez dias, para diminuir a propagação do coronavírus.

Em caso de descumprimento das restrições, a multa é de R$ 150 para pessoa física e R$ 50 mil para pessoa jurídica. Serão montadas 30 barreiras em Belém, capital do estado, para realizar a fiscalização de quem circula nas ruas.

De acordo com o site disponibilizado pelo governo para atualizações de casos, o Pará tem pelo menos 5.017 confirmações de coronavírus e 392 falecimentos. Em nível nacional são 125,2 mil casos e 8,5 mil óbitos.

