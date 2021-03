Professora de educação física morre de covid aos 35 anos

A professora Ldiane Seba, que também era instrutora de pilates de Cuiabá (MT),, morreu em decorrência da covid-19. Ela não tinha doenças preexistentes e estava fora do grupo de risco edit

247 - Lidiane Seba, professora de educação física e instrutora de pilates de Cuiabá (MT), morreu aos 35 anos em decorrência da covid-19. Ela não tinha doenças preexistentes e estava fora do grupo de risco.

Segundo o Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF17/MT), ela morreu em um hospital particular de Cuiabá depois de ficar entubada por sete dias.

"É com muito pesar que o Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região vem externar seus mais profundos sentimentos de condolências e respeito à família, colegas e amigos da professora de educação física Lidiane Seba", lamentou o presidente do Conselho, Edson Manfrin, em um comunicado publicado nas redes sociais da entidade, segundo reportagem do UOL.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.