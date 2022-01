Quarta dose da vacina aumenta resistência a infecções graves, apontam autoridades israelenses

Um estudo do centro médico Sheba de Israel na segunda-feira descobriu que a quarta dose aumenta os anticorpos para níveis ainda mais altos do que a terceira edit

Apoie o 247

ICL

JERUSALÉM (Reuters) - Uma quarta dose da vacina COVID-19 administrada a pessoas com mais de 60 anos em Israel as tornou três vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas três vezes vacinadas na mesma faixa etária, disse o Ministério da Saúde de Israel neste domingo.

O ministério também disse que a quarta dose, ou segundo reforço, tornou as pessoas com mais de 60 anos duas vezes mais resistentes à infecção do que aquelas na faixa etária que receberam três doses da vacina.

Um estudo preliminar publicado pelo centro médico Sheba de Israel na segunda-feira descobriu que a quarta dose aumenta os anticorpos para níveis ainda mais altos do que a terceira, mas "provavelmente" não a ponto de afastar completamente a variante Omicron altamente transmissível.

PUBLICIDADE

Israel começou a oferecer uma quarta dose da vacina Pfizer/BioNtech para pessoas com mais de 60 anos no início deste mês, quando a Omicron varreu o país.

O ministério disse no domingo que o estudo realizado com várias grandes universidades israelenses e o centro Sheba comparou 400.000 pessoas com mais de 60 anos que receberam o segundo reforço com 600.000 pessoas na faixa etária que receberam uma terceira injeção há mais de quatro meses.

PUBLICIDADE

Como em outros lugares, Israel viu os casos de COVID-19 em espiral devido à Omicron. Mas não registrou nenhuma morte da variante.

PUBLICIDADE