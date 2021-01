‘Quem ignora regras de isolamento tem sangue nas mãos’, diz médico britânico

247 - O médico intensivista Hugh Montgomery, que trabalha em unidades de terapia intensiva (UTIs) no Whittington Hospital, em Londres, declarou em entrevista à BBC que as pessoas que não respeitam o isolamento social nem usam máscara “têm sangue nas mãos”.

Ele demonstrou bastante preocupação com as aglomerações no período de Ano Novo e afirmou que os hospitais estão enfrentando um “tsunami”.

“Estamos com muitos problemas nos tratamentos intensivos no Reino Unido agora”, disse. Autoridades de saúde britânicas estão reativando hospitais de campanha que foram montados no início da pandemia para lidar com o aumento dos casos. O Reino Unido registrou mais de 50.000 novos casos diários do vírus nos últimos quatro dias.

“Eles estão espalhando este vírus. Outras pessoas vão espalhar, e pessoas vão morrer. Eles não saberão que mataram pessoas, mas mataram”, disse Montgomery. “Estou vendo famílias inteiras serem dizimadas aqui, e isso tem que parar”, acrescentou.

Montgomery, que estava de plantão ao dar a entrevista, afirmou também que era “um grande mito” a ideia de que os hospitais estão lotados de idosos. “As pessoas que estamos recebendo são, como na primeira onda, da minha idade. Tenho 58 anos”.

