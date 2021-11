Recusa a Carnaval em 2022 é opinião unânime entre secretários estaduais de Saúde

É generalizado o temor de que as aglomerações gerem nova onda de Covid-19 edit

247 - Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na reprovação à realização do Carnaval em 2022. A afirmação é de Carlos Lula, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e titular da pasta no Maranhão.

Há o temor generalizado de que as aglomerações gerem uma nova onda de contaminações.

Até o momento, ao menos 71 cidades paulistas já anunciaram o cancelamento do Carnaval.

Em capitais como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife, a realização de eventos ainda é incerta e depende da evolução da pandemia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.





