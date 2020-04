Respiradores de baixo custo da UFPB têm licença aberta para empresas

Equipado com tecnologia wireless, visor touch-screen e sistema multibiométrico, os respiradores desenvolvidos pela UFPB tem custo de produção de R$ 400,00, enquanto o mercado cobra por modelos mais baratos o valor de R$ 15.000,00 edit

247 - A equipe de pesquisadores do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) e do Centro de Informática (CI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), entregou em 48 horas a demanda da Agência UFPB de Inovação e Tecnologia de um modelo de ventilador pulmonar. A informação desta terça (14) é do portal UFPB.

O ventilador desenvolvido na UFPB é equipado com um sistema multibiométrico, apresenta conectividade wireless que possibilita o monitoramento em tempo real por meio de aplicativos em smartphones, e visor touch-screen acoplado ao seu corpo.

O aparelho de rápida montagem e programação, de até 60 segundos, além de baixo custo, de aproximadamente R$ 400,00, mais barato do que o equivalente da Universidade de São Paulo, de R$ 1.500,00. Os respiradores do mercado têm preços mínimos de R$ 15.000,00.

O projeto tem licença aberta para os interessados em produzir o ventilador pulmonar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.