Rússia e governo do Paraná assinam acordo sobre produção da vacina Sputnik V

O presidente do fundo russo, Kirill Dmitriev, e o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participaram da cerimônia online da assinatura do acordo edit

Sputnik - O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) assinou nesta quarta-feira (12) um acordo para a produção da vacina contra COVID-19 russa, chamada Sputnik V.

"Como parte do acordo de cooperação estratégica firmado, o RFPI, junto com empresas farmacêuticas do estado do Paraná, está organizando a produção da vacina Sputnik V e sua distribuição no Brasil e demais países da América Latina", diz o comunicado do órgão russo.

O presidente do fundo russo, Kirill Dmitriev, e o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participaram da cerimônia online da assinatura do acordo.

"Em um futuro próximo, o RFPI e o Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya estarão prontos para fornecer ao Instituto de Tecnologia do Estado do Paraná [Tecpar] os resultados de testes clínicos da vacina e os protocolos tecnológicos para sua produção", acrescentou o RFPI.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.