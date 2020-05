Sanitarista da Fiocruz defende lockdown no Rio de Janeiro

A médica sanitarista Cristiani Vieira Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, diz acreditar que é preciso fazer o lockdown no Rio de Janeiro para impedir a interiorização do novo coronavírus edit

247 - A médica sanitarista da Fiocruz Cristiani Vieira Machado diz em entrevista que o lockdown é necessário no Ro de Janeiro para controlar a propagação do coronavírus e impedir o colapso do sistema de saúde.

Ela também defende a colaboração da rede privada para combater a "crise humanitária", contesta teses de imunização daqueles que contraíram o vírus e não estabelece prazos para um afrouxamento da quarentena. "É uma doença nova", justifica.

A sanitarista defende medidas mais rigorosas, impedindo a interiorização da doença. Estudos mostram que isso já acontece em vários estados brasileiros

Na opinião de Cristiani, a proposta de lockdown deve se concentrar na capital e nos municípios da região metropolitana do Rio, onde há maior incidência de pessoas infectadas pelo vírus, declarou no UOL.



