Santa Catarina reabre comércio e shopping lota no primeiro dia (vídeo)

247 - O governo de Santa Catarina anunciou o retorno gradual de atividades e serviços no estados, entre elas o comércio. De acordo com o governador Carlos Moisés (PSL), "essa retomada de atividades está sendo feita de forma muito responsável e calculada, inclusive com o uso de ferramentas que medem o impacto de cada movimento que o governo faz".

O estado tem pelo menos 1.063 confirmações e 35 óbitos provocados pelo coronavírus. Em nível nacional são 43.079 confirmações e 2.741 óbitos, de acordo com site criado pelo governo para disponibilizar a atualizações de casos e falecimentos por conta de covid-19.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moises (PSL), reabriu o comércio no estado nesta semana, por pressão dos empresários. Tudo se daria sem aglomeração e mantendo as regras de distanciamento social.



Bem, estas são imagens da reabertura de um shopping, em Blumenau. pic.twitter.com/AJ8aipLtT3 — William De Lucca (@delucca) April 22, 2020

Em Florianópolis, um decreto publicado na sexta-feira (17) no Diário Oficial do município prevê que, para reabrir, os comerciantes precisaram garantir que apenas um cliente por atendente entre no estabelecimento e que haja espaço de quatro metros quadrados entre as pessoas.

"Contamos também com a colaboração de todos os catarinenses para que sigam as regras estabelecidas, a fim de evitar o contágio", disse o governador.

Templos e igrejas já podem receber fiéis nesta terça-feira (21). Essas localidades devem funcionar com apenas 30% da capacidade total, mas está proibido o acesso de pessoas que estejam no grupo de risco, como idosos e doentes crônicos. Os fiéis devem manter distância de 1,5m entre si e usar máscaras de proteção. Cada templo terá que dispor álcool em gel.

A vigilância sanitária fiscaliza o cumprimento das normas.

