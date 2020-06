São Paulo bate novo recorde de óbitos e de novos casos de covid-19

Em meio a um processo de abertura econômica e redução das regras de distanciamento social, o Estado de São Paulo voltou a bater recorde, com 327 mortes, nas últimas 24 horas. A taxa de isolamento está abaixo de 50% no Estado edit

247- Em meio a um processo de abertura econômica e redução das regras de distanciamento social, o Estado de São Paulo voltou a bater recorde tanto no número de mortes nas últimas 24 horas, conforme o governo informou, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (2). A taxa de isolamento está abaixo de 50%, ainda abaixo das metas que o governo vinha divulgando antes do início do programa de abertura, chamado Plano São Paulo. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

O total de infecções subiu de 111.296 para 118.295, aumento de 6.999 pacientes de segunda para terça-feira.

Segundo a reportagem, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, Patrícia Ellen, argumentou que há expectativa de que o número de casos da covid-19 cresça, uma vez que, de acordo com ela, o Estado está fazendo mais testes de detecção da infecção. "Nossa expectativa é que esse número (de casos) cresça, porque nós vamos testar muito mais", disse. Por outro lado, ainda segundo ela, "a expectativa é que o crescimento de óbitos desacelere, que o crescimento de internações desacelere e que o crescimento de novos casos confirmados deve crescer um pouco nas próximas semanas"

