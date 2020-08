São Paulo registra novo recorde de casos e mortes por Covid-19

247 - O estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (13) um novo recorde do número de casos e mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com o Coronavírus Brasil no Twitter.

Foram registrados na últimas 24 horas 19.274 novos casos e 455 novos óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.