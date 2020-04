São Paulo vê casos de coronavírus triplicarem em uma semana

247 - O estado de São Paulo teve os casos de coronavírus triplicados em uma semana. Nesta sexta-feira (3), SP já registra 219 óbitos causados pelo novo vírus.

Os casos confirmados quadruplicaram, indo de 1.223 para 4.048.

Os óbitos estão concentrados em 29 cidades do estado: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Itapecerica da Serra, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Jaboticabal, Cravinhos, São Paulo, Guarulhos, Osasco, Embu das Artes, Ribeirão Preto, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra, Campinas, Caieiras, Suzano, São Sebastião, Vargem Grande Paulista, Cotia, São Vicente, Praia Grande, Suzano, Itaquaquecetuba, Cotia, São Vicente, Praia Grande, Francisco Morato, Itaquaquecetuba e Arujá.

