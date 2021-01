Saúde confirma compra e pede antecipação de 46 milhões de doses de vacina ao Instituto Butantan

Em ofício encaminhado ao Instituto Butantan, o ministério da Saúde pede que o a entidade envie até o "dia 3 de fevereiro de 2021, o cronograma de entrega do referido quantitativo (54 milhões) de doses, para que possam ser concluídos os termos no novo contrato, a ser assinado até o dia 5 de fevereiro de 2021" edit

247 - O Ministério da Saúde pediu a antecipação do cronograma de entrega das 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. De acordo com o contrato fechado no início de janeiro, o último lote de 9.930.000 doses estava previsto para chegar ao governo federal até 30 de abril.

Em ofício encaminhado ao Instituto Butantan na noite desta sexta-feira (29), a pasta pede que o Butantan envie até o "dia 3 de fevereiro de 2021, o cronograma de entrega do referido quantitativo (54 milhões) de doses, para que possam ser concluídos os termos no novo contrato, a ser assinado até o dia 5 de fevereiro de 2021".

De acordo com a CNN Brasil, o ministério também pede que a entidade solicite à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até o fim de fevereiro o registro desse montante.

No ofício, assinado pelo secretário-executivo da Saúde, Élcio Franco, o ministério afirma que, se "no longo prazo", vier a sobrar vacina no Brasil, o país poderá "doar imunizantes para outras nações".

