Saúde tenta adquirir 10 milhões de doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19

A pasta já garantiu a aquisição de 2 milhões de doses do imunizante, para serem usados em caráter emergencial

247 - O ministério da Saúde busca adquirir um total de 10 milhões de vacinas da AstraZeneca, produzidas em um laboratório na Índia.

Nesta semana, a Anvisa autorizou um pedido feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a importação em caráter excepcional de 2 milhões de doses do mesmo laboratório.

Segundo a Veja, a intenção inicial da pasta era adquirir as 10 milhões de doses de uma vez. No entanto, o produto estava indisponível, e apenas 20% do pedido foi atendido.

As conversas seguem no sentido de assegurar a quantidade inicial de doses. No entanto, qualquer concessão deve ser aceita, já que a pasta teme que a quantidade já adquirida se esgote rapidamente.

