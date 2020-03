Sem isolamento, Brasil pode ter até 1 milhão de mortes por Covid-19, diz estudo

Sputnik - O levantamento analisou o impacto em 202 países e concluiu que, se os governos adotarem medidas rigorosas cedo, como testes de diagnóstico, isolamento de doentes e distanciamento social para frear a disseminação do vírus, 38,6 milhões de vidas podem ser salvas. Isso representa uma redução de mortalidade de cerca de 95%.

No caso do Brasil, o estudo diz que caso o governo adote medidas de supressão rígidas para toda a população, que são aquelas que buscam bloquear a circulação do vírus, o número de mortes pode ser reduzido para 44,2 mil.

"Nós estimamos que a ausência de intervenções resultaria em 7 bilhões de infecções e 40 milhões de mortes no mundo todo pela COVID-19 neste ano. Estratégias de mitigação focadas na blindagem a idosos (redução de 60% dos contatos sociais) e desaceleração, mas não interrupção, da transmissão (redução de 40% dos contatos sociais para uma população mais ampla) poderiam reduzir esse ônus pela metade, salvando 20 milhões de vidas", disseram os autores, citados pelo portal G1.

Assinam o estudo quase 50 cientistas, incluindo um grupo relacionado à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério de Saúde, a contaminação pelo novo coronavírus no país atingiu a marca de 3.417 casos e 92 mortes.