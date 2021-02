Senado aprova Brasil no Covax Facility, programa da OMS de distribuição de vacinas contra a Covid-19

O Senado aprovou o PLV 43/2020, decorrente da MP 1.003/2020, que autoriza o Brasil a entrar no projeto internacional Covax Facility, da OMS, e ter acesso à produção de vacinas contra a Covid-19. O texto segue para sanção edit

247, com Agência Senado - O Senado aprovou o PLV 43/2020, decorrente da MP 1.003/2020, que autoriza o Brasil a entrar no projeto internacional Covax Facility, da OMS, e ter acesso à produção de vacinas contra a Covid-19. O texto segue para sanção.

O grupo é organizado pela Organização Mundial da Saúde e integra mais de 170 países do mundo. O Brasil deve receber a quantidade de doses para imunizar 20% da população. O país é um dos primeiros países que receberão vacinas contra a Covid-19 no âmbito do programa internacional.

A Covax publicou nesta quarta-feira a lista dos primeiros beneficiários e o número de vacinas que receberão durante o primeiro semestre de 2021. A distribuição da vacina será "proporcional ao tamanho da população" para cada um dos 145 países da lista.

O conhecimento liberta. Saiba mais