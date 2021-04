Síndrome pós-Covid já afeta mais de 1 milhão de brasileiros

Síndrome pós-Covid já afeta cerca de 1,4 milhão de pessoas e especialistas alertam para o risco da falta de ambulatórios e profissionais para atender os pacientes. "Existe uma multidão de brasileiros doentes com sequelas da Covid-19. Alguns com sintomas até mais graves do que os da própria doença", diz o médico Carlos Alberto Barros Franco edit

247 - A síndrome pós-Covid já afeta cerca de 1,4 milhão de brasileiros e especialistas alertam para o risco da falta de ambulatórios e profissionais para atender os pacientes. “É uma crise dentro da crise sanitária. E uma sobrecarga para um sistema de saúde já colapsado”, disse o médico pneumologista Carlos Alberto Barros Franco ao jornal O Globo.

Entre as sequelas provocadas pela Covid-19 estão depressão, infarto, arritmia, dores intensas, perda de memória, dificuldade de raciocínio, diarreia crônica, perda de cabelo, diabetes, zumbido crônico e problemas de pele. Além de afetar a qualidade de vida, as sequelas podem levar á morte nos casos mais graves.

Franco estima que cerca de 53% das pessoas que apresentam a síndrome pós-Covid sofram com fadiga crônica e 43% com falta de ar. “A síndrome já configura por si só uma tragédia. Existe uma multidão de brasileiros doentes com sequelas da Covid-19. Alguns com sintomas até mais graves do que os da própria doença. E eles precisam de tratamento num momento em que toda a rede de saúde já está no limite”, ressaltou.

“Não tenho dúvida de que nos próximos dois anos a síndrome pós-Covid será o principal motivo de consulta em várias especialidades”, completou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.