Sputnik V: revista científica The Lancet publica respostas dos russos sobre vacina para a Covid-19

A The Lancet convidou cientistas russos para responder a perguntas dos colegas estrangeiros sobre a vacina Sputnik V edit

Sputnik - A revista científica The Lancet publicou um comunicado de um grupo internacional de cientistas a especialistas russos sobre a vacina Sputnik V, assim como a resposta dos pesquisadores russos a seus colegas.

"A The Lancet publicou a correspondência sobre este estudo [sobre a publicação da Sputnik V]. Ambos os textos estão disponíveis em nosso site", disse um representante da revista à Sputnik.

Anteriormente, o vice-diretor de pesquisas Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, Denis Logunov, havia informado à Sputnik que os dados obtidos durante a pesquisa da vacina Sputnik V foram submetidos a um exame completo dos revisores da revista The Lancet, e todas as questões de interesse foram respondidas antes da publicação.

No início de setembro, a The Lancet publicou os resultados de duas etapas dos ensaios clínicos da vacina russa contra a COVID-19, a Sputnik V. Pouco depois, vários cientistas de todo o mundo publicaram uma carta aberta no site italiano Cattivi Scienziati, especializado em expor pesquisas pseudocientíficas, em que expressaram dúvidas sobre os dados da vacina russa.

Um representante da The Lancet disse então à Sputnik que o conselho editorial da revista convidou cientistas russos para responder a perguntas dos colegas estrangeiros.

Em 11 de agosto, o Ministério da Saúde da Rússia registrou a primeira vacina do mundo contra a COVID-19, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya em conjunto com o Fundo Russo de Investimentos Diretos

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.