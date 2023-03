STF rejeita ação de associação de familiares de vítimas da Covid contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Uma ação apresentada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico), que buscava a investigação de Jair Bolsonaro (PL) por possíveis crimes cometidos durante a pandemia, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por maioria de votos.

Os ministros entenderam que a associação não tinha legitimidade para apresentar a queixa-crime ao STF, uma vez que não foi identificada a inação do Ministério Público no caso, ao contrário do que defendia a Avico.

Na ação apresentada pela Avico, Bolsonaro era acusado de cometer nove crimes: prevaricação, charlatanismo, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, perigo para a vida ou saúde de outrem, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas e falsificação de documento particular.

Além do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que já havia negado a ação, votaram pelo arquivamento da queixa-crime: André Mendonça, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Kássio NUnes Marques e Rosa Weber.

(Artigo escrtio com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.