Tatá Werneck alerta negacionistas: “Levem a sério! Parem de negar a realidade”

247- Após a morte do ator e humorista Paulo Gustavo nesta terça-feira (4), a atriz Tatá Werneck usou suas redes sociais nesta quinta-feira (6) para fazer um apelo para quem ainda renega o vírus da Covid-19 e sua gravidade.

"Quando eu acordo me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois da um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem pro que aconteceu c Paulo! Mesmo c os melhores recursos do mundo ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade", disse a atriz.

